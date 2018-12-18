Ali Koç neden Ersun Yanal'ı getirdiğini anlattı

Ali Koç, Ersun Yanal'la ilgili görüşünün nasıl değiştiğini anlattı. Koç, "Ligi tanıyan yerli bir hocanın daha iyi olacağını düşündüğüm için Ersun Yanal'da karar kıldım" dedi.
Ali Koç neden Ersun Yanal'ı getirdiğini anlattı18 Aralık 2018, Salı
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