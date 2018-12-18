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Ali Koç neden Ersun Yanal'ı getirdiğini anlattı

18 Aralık 2018, Salı

Ali Koç, Ersun Yanal'la ilgili görüşünün nasıl değiştiğini anlattı. Koç, "Ligi tanıyan yerli bir hocanın daha iyi olacağını düşündüğüm için Ersun Yanal'da karar kıldım" dedi.


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