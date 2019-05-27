Ali İhsan Yavuz'dan YSK'nın İstanbul kararına ilişkin açıklama 27.05.2019 23:12

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz Canan Barlas ile Gündem programına konuk oldu. 31 Mart yerel seçimlerinde yaşanan usulsüzlüklerle ilgili ve Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul’da seçim yenileme kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. AK Parti'li Ali İhsan Yavuz CHP'lilere önemli sorular yöneltti.