Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal ve CHP'ye tokat gibi yanıt 06.05.2019 13:30

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlerine yönelik itirazlar hakkında yaptığı bir konuşmanın Fatih Portakal ve CHP'li isimler tarafından çarpıtılmasına yönelik Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.