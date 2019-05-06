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Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal ve CHP'ye tokat gibi yanıt

06.05.2019 13:30

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlerine yönelik itirazlar hakkında yaptığı bir konuşmanın Fatih Portakal ve CHP'li isimler tarafından çarpıtılmasına yönelik Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.


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