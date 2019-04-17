Ali İhsan Yavuz: Organize usulsüzlük olduğunu düşünüyoruz 17.04.2019 11:57

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına itirazlara dair açıklamalarda bulundu. Ali İhsan Yavuz, ''Sandık başkanlarının kamu görevlilerinden olmaması iddiamız başlı başına çok önemli bir iddiadır ve bunun temelini temin etmektedir. Biz sandık başkanları ve memur üyeleri üzerinden, organize usulsüzlük olduğunu düşünüyoruz.'' dedi.