Ali İhsan Yavuz: İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için başvurduk 16.04.2019 16:40

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, ''İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi için olağanüstü itirazımızda bulunduk. Dilekçemizi ve eklerini YSK'ya sunduk'' dedi.