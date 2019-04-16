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Ali İhsan Yavuz: İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için başvurduk

16.04.2019 16:40

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, ''İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi için olağanüstü itirazımızda bulunduk. Dilekçemizi ve eklerini YSK'ya sunduk'' dedi.


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