Ali İhsan Yavuz: Geçersiz oyların tamamı sayıldı 17.04.2019 11:43

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına itirazlara dair açıklamalarda bulundu. Ali İhsan Yavuz, ''Tabi bir yandan maddi hata düzeltimi, yine tüm oyların sayımına ilişkin düzeltmeler yapıldı. Geçersiz oyların tamamı sayıldı. Hata düzeltme yoluyla neleri düzeltebileceğimiz konusunda kafa yorduk. Ama tüm sandıkların sayımı anlamında sadece yüzde 10'una tekabül eden sayı gerçekleşti. İstanbul'daki bütün sandıkları baz aldığımızda, tamamının sayımına ilişkin söylüyorum yüzde 10'u sayıldı. Sonuçta ne oldu? Bugün de rakam değişmemiş 13 bin 800'lerde.'' dedi.