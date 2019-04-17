Ali İhsan Yavuz: CHP'nin tavrını kesinlikle anlamıyorum

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına itirazlara dair açıklamalarda bulundu. Ali İhsan Yavuz, ''Ben CHP'nin tavrını kesinlikle anlamıyorum. Ben şunu demiyorum, baştan sona CHP kurguladı, bu usulsüzlüğü yaptı yaptırdı iddiasında değilim. Ama bu oldu ve belgeleriyle ortaya koyuyoruz. CHP'ye de düşen, bu kadar kanunsuz iş ve işlemleri onların da takip etmesidir.'' dedi.
Ali İhsan Yavuz: CHP'nin tavrını kesinlikle anlamıyorum17.04.2019 11:46
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