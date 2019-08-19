Haberler Web TV Ali İhsan Karahasanoğlu'ndan skandal hapis talebine sert tepki

Ali İhsan Karahasanoğlu'ndan skandal hapis talebine sert tepki

19.08.2019 00:29

Her fırsatta basın özgürlüğünden dem vuranlar, özgür basını susturmaya dönük adımlar atıyor. Son örnek İzmir Barosu'ndan geldi. Baro, Yeni Akit gazetesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Gazetenin Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun 4 buçuk yıla kadar hapsi isteniyor. Yaşanan bu gelişmeler hakkında Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu A Haber canlı yayında yaşanan süreci aktardı ve çok sert eleştirilerde bulundu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları