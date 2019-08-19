Ali İhsan Karahasanoğlu'ndan skandal hapis talebine sert tepki 19.08.2019 00:29

Her fırsatta basın özgürlüğünden dem vuranlar, özgür basını susturmaya dönük adımlar atıyor. Son örnek İzmir Barosu'ndan geldi. Baro, Yeni Akit gazetesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Gazetenin Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun 4 buçuk yıla kadar hapsi isteniyor. Yaşanan bu gelişmeler hakkında Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu A Haber canlı yayında yaşanan süreci aktardı ve çok sert eleştirilerde bulundu.