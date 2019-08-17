Ali Emir bebek yanlış ilaç kurbanı oldu! Acılı anne “Ben yandım başkaları yanmasın” diyerek çağrıda bulundu 17.08.2019 10:17

8 aylık Emir, yanlış ilaç kurbanı oldu. Ölümcül tedaviyi uygulayan yabancı doktor Ramima ise özel hastanenin listesinde yoktu. Anne Şahin, “Ben yandım başkaları yanmasın” diyerek adalet çağrısında bulundu.

YANLIŞ tedavi kurbanı olan Ali Emir'in ölümü, Türkiye'yi ağlattı. Yürek yakan olay, İstanbul Halkalı'da bulunan özel bir hastanede yaşandı. Sema-Emir Şahin çifti, 8 ay önce Ali Emir adını verdikleri bebeklerini kucağına aldı. Ancak geçtiğimiz günlerde Emir, rahatsızlandı. Ailesi, ateşlenen çocuğu özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede nöbetçi olan Ramima adlı yabancı uyruklu doktor, bebeğe yanlış ilaç tedavisi uyguladı. Emir, hayata gözlerini kapadı. Skandallar zinciri ortaya çıktı.

'OĞLUMU ÖLDÜRDÜLER'

Ramima adlı doktorun çalışma izninin olmadığı ve hastanede parayla nöbet tutuğu anlaşıldı. Emir'in ölümüyle ilgili tüm resmi kurumlar düğmeye bastı. Ali Emir bebeğin ölümüyle ilgili Sağlık Bakanlığı, bebeğe verilen ilaçlar ve uygulanan tedaviyle ilgili tüm belgeleri aldı. Özel hastanenin internet sitesinde ise Ali Emir'e ilaç yüklemesi yaparak ölümüne neden olan yabancı uyruklu Ramima adlı doktorun isminin bulunmadığı saptandı. Skandalın ardından sosyal medyada, "Ali Emir için adalet" çağrısı yapıldı. Anne Şahin, "Oğlumu resmen öldürdüler. Halkalı Karakolu'na gidip tüm yaşadıklarımızı anlattım. Ben yandım, başka anneler yanmasın" diye ağladı.



Yanlış tedavi sonucu ölen Ali Emir'den geriye fotoğrafları kaldı.

#ALİEMİR İCİNADALET

İhmal ve cinayet, Twitter'da da gündem oldu. "aliemiricinadalet" başlığı açan vatandaşlar "Suçlular cezasını çeksin" diye konuştu.

ERHAN ÖZTÜRK