Haberler Web TV Ali Demir ikinci kez adliyeye sevk edildi

Ali Demir ikinci kez adliyeye sevk edildi

15.04.2019 11:42

Ankara merkezli 7 ildeki FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 8 şüpheli, gözaltı sürelerinin uzatılması talebiyle ikinci kez adliyeye sevk edildi.


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