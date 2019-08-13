Ali Demir hakkında soruşturma izni verildi (Video) 13.08.2019 10:38

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Kurulu, FETÖ üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılan eski Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Demir hakkında soruşturma izni verdi.

YÖK kararında, Demir hakkındaki iddiaların yargılamayı gerektirdiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ÖSYM'deki FETÖ yapılanması kapsamında geçen nisan ayında eski Başkan Ali Demir'in de aralarında bulunduğu 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Demir, savcılık sorgusunun ardından 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilmişti. Demir, hâkimlik sorgusunun ardından, "elektronik kelepçe takmak suretiyle konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Demir'in avukatlarının yaptığı itirazın ardından verilen adli kontrol kararı da kaldırılmıştı.

HARDDİSKLER NEDEN SİLİNDİ

Soruşturma kapsamında savcılık, YÖK'e yazı yazarak ÖSYM'nin 6114 sayılı Kanun kapsamında Demir hakkında, 'görevi kötüye kullanma' suçlamasından soruşturma izni talep etmişti. Savcılığın talebi üzerine YÖK Genel Kurulu, Demir'in ÖSYM personeli hakkında FETÖ ile bağlantı olup olmadıkları konusunda bir inceleme yapıp yapmadığı, 2015 yılında kullanım dışına çıkarılan 97 bilgisayar harddisklerin silinmesi iddiası, sınav sorularının sızdırılması iddiası, kurulan programlar güvenlik açıklarının bulunduğu iddialarına ilişkin savunmasını aldı. Demir, savunmasında atılı suçlamaların hiçbirisini kabul etmediğini, ÖSYM de çalışan personel ile ilgili olarak istihbarat dairelerinden gerekli bilgi notlarını aldıklarını, bugün soruşturma geçiren şahıslarla alakalı o tarihler itibarıyla herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini iddia etti. ÖSYM Bilgi güvenliği ve siber güvenlikle alakalı olarak TÜBİTAK ile birlikte çalışıldığını, mevcut programları TÜBİTAK'ın yazıp, kurup, işlettiğini anlatan Demir, kurulduğu tarih itibarıyla sistemlerden herhangi bir açık tespit edilmediğini söyledi. Demir, programlarda bir güvenlik açığı var ise kendisinin sorumluluğunun bulunmadığını, kurumsal anlamda ÖSYM ve ÖSYM Başkanı olarak her türlü özel ve gayreti gösterdiklerini, bilişim ve güvenlik sistemlerinde iddia edilen açıkların bulunmadığını anlattı.



HERHANGİ BİR İHMALİM YOK

Savunmasında, bir soru çalma veya sızdırma girişimi olmadığını da iddia eden Demir, terör örgütü üyeliği suçlaması ile yürütülen soruşturmanın 6114 sayılı ÖSYM Kanunu'nun 6. maddesi üzerinden yürütülmesinin de yerinde olmadığını ve herhangi bir ihmali söz konusu olmadığı için hakkında soruşturma izni verilmemesi gerektiğini belirtti.

YARGILANMASI GEREKMEKTEDİR

YÖK Genel Kurulu da 4 Temmuz'da Demir'in yargılanması için soruşturma izni verdi. Kararda, "Yürütülen soruşturmanın dayanağı iddialarının ağırlıklı olarak siber alanla ilgili olması bahsi geçen teknik yazılım donanım ve programlara ilişkin iddialarının önemli görülmesi, iş bu iddiaların açıklığa kavuşturulması için yargılanma gerekmektedir" denildi. Demir'in avukatı YÖK'ün verdiği soruşturma izni kararına geçen günlerde itiraz etti.



HÜRRİYET