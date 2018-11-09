Ali Bongo Ondimba'dan ses seda yok! 09 Kasım 2018, Cuma

Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın düzenlediği 'Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı'na katılmak için 24 Ekim'de Riyad'a gitmişti. O günden sonra Ondimba'dan bir daha haber alınamadı. Hal böyle olunca da akıllara 'Acaba başkan Ondimba, Cemal Kaşıkçı gibi bir suikasta mı kurban gitti?' sorusu geldi.