PKK terör örgütüne 1978 yılında katılan Ali Aktaş, 2009 yılından bu yana üst düzey örgüt üyeleri arasında yer aldı. "Sinan Sor" kod adıyla uzun süre Rusya ve Ermenistan'da faaliyet gösteren Ali Aktaş, Avrupa ve Rusya alanından Kandil'e para aktarım faaliyetlerini yürüttü. Irak'a 2011 yılında döndükten sonra terör örgütünün sözde gümrük sorumlusu olan Aktaş, 2014 yılında PKK'nın Mahmur Sorumlusu oldu. Aynı yıl PKK terör örgütünün sözde Dış İlişkiler Biriminde görev alan Aktaş, 2017 yılında Kandil'e çekildi ve Kandil Bölgesi Sorumlusu oldu.
Ali Aktaş son dakika öldü mü? Terörist Ali Aktaş kimdir, nereli kaç yaşında (MİT TSK operasyonu haberleri)27.03.2019 16:37
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