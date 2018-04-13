Yol Durumu

Aleyna Tilki'nin yıllar önce çekilen videosu ortaya çıktı

12 Nisan 2018, Perşembe

Yıllar önce çekilen videoda Aslı Güngör'ün o dönem popüler olan "Son öpücük" şarkısını seslendiren Aleyna Tilki'nin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları