Aleyna Tilki'nin annesinden şaşırtan hamle: Kızının sesinden daha güzel... 26.07.2019 11:39

Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel mutfakta şarkı söyledi. Tilki'nin annesinin performansı sosyal medyada gündem oldu. Kızının yaşı küçük olmasına rağmen barlarda sahne almasına izin veren anne Havva Öztel, bu kez eleştiri değil beğeni yağmuruna tutuldu. Kızıyla birlikte mutfakta çektikleri bir videoyu paylaşan Öztel kızıyla birlikte şarkı söyleyerek takipçilerinden tam not aldı. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel paylaşımına, "Şarkı söylerken kendimizi kaybettiğimiz doğrudur" notunu düştü. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan bu düet için sosyal medya kullanıcıları "Annesinin sesi kızının sesinden daha güzel" yorumunda bulundu. İşte anne - kızın düeti...