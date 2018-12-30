Aleyna Tilki'den tuhaf paylaşım: Kar görünce delirdim

Aleyna Tilki geçtiğimiz gün konser için Erzurum'a gitti. Konser sonrası kar oynamaya çıkan Tilki, sosyal medya hesabından o anları paylaştı. Paylaşımının altına "Kar görünce delirdim" notunu düşen Aleyna Tilki'nin karla oynarken sergilediği hareketler magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte o anlar...
Aleyna Tilki'den tuhaf paylaşım: Kar görünce delirdim30 Aralık 2018, Pazar
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