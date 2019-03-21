Aleyna Tilki'den skandal görüntü: Paçalarımı indirir misiniz? 21.03.2019 17:15

Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün başlayan Mercedes-Benz İstanbul Fashion Week'e gitti. Magazin ve sanat dünyasından birçok ünlü ismin akın ettiği defilede objektiflere poz veren Aleyna Tilki, sergilediği hareketler ve "Paçalarımı indirir misiniz?" sözüyle sosyal medyada büyük tepki aldı. Ağzından sakızını çıkartmayan Tilki, eleştiri yağmuruna tutuldu.