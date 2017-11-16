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Aleyna Tilki'den Gomis'e büyük sürpriz

15 Kasım 2017, Çarşamba
Galatasaray'ın yıldız forveti Bafetimbi Gomis ile özdeşleşen 'O sen olsan bari' şarkısının sahini Aleyna Tilki, sosyal medyaya attığı video ile Gomis'e büyük bir jest yaptı.
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