Geçtiğimiz Cumartesi akşamı gerçekleşen modacı Gülnur Güneş ve iş insanı Yiğit Doğan Çelik'in düğününe birçok ünlü isim katıldı. Birçok sosyal medya hesabından düğüne dair paylaşım yapıldı. Düğüne dair sosyam medyaya damga vuran an ise Aleyna Tilki ile Şeyma Subaşı'nın beraber dans ettiği anlar oldu. İşte Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı'nın o anları...
Aleyna Tilki görümcesi Gülnur Güneş'in düğününde düşman çatlattı!21.10.2019 11:19
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