Aleyna Tilki dansıyla Şeyma Subaşı'na benzetildi

Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Aleyna Tilki, dans videosuyla sosyal medyaya damga vurdu. Tilki'nin bu halleri Şeyma Subaşı'na benzetildi.
Aleyna Tilki dansıyla Şeyma Subaşı'na benzetildi28 Aralık 2018, Cuma
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