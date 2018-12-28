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Aleyna Tilki dansıyla Şeyma Subaşı'na benzetildi

28 Aralık 2018, Cuma

Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Aleyna Tilki, dans videosuyla sosyal medyaya damga vurdu. Tilki'nin bu halleri Şeyma Subaşı'na benzetildi.


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