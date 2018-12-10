45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Pop Müzik' dalında ödüle layık görülen Aleyna Tilki, konuşması sırasında gözyaşlarına boğuldu.
Aleyna Tilki Altın Kelebek'te gözyaşlarına boğuldu! 'Beni yoran bir hayatım oldu'10 Aralık 2018, Pazartesi
- Acun Ilıcalı, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan gözlerini alamadı!
- Ödül töreninde Cüneyt Arkın'dan alkol itirafı!
- Şişli’de motosikletliye coplu saldırı kamerada
- Aleyna Tilki Altın Kelebek'te gözyaşlarına boğuldu! 'Beni yoran bir hayatım oldu'
- İZBAN'da grev başladı
- Çanakkale'de feci kaza! Minibüs ile TIR çarpıştı
- Osmaniye'de büyük vahşet! Eşi ve çocuklarını av tüfeğiyle vurdu
- İstanbul Maltepe'de plastik fabrikasında yangın çıktı
- Çavuşoğlu'ndan Fransa'daki polis şiddetiyle ilgili açıklama
- Suudi Arabistan'dan Türkiye'nin iade talebine ret
- Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki gizli görüşmenin perde arkasında ne var?
- Silivri'de Pitbull dehşeti kamerada!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.