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Aleyna Tilki Altın Kelebek'te gözyaşlarına boğuldu! 'Beni yoran bir hayatım oldu'

10 Aralık 2018, Pazartesi

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Pop Müzik' dalında ödüle layık görülen Aleyna Tilki, konuşması sırasında gözyaşlarına boğuldu.


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