Ünlü yazar Alev Alatlı’nın toplam 11 ciltlik “Nasihatname” adını verdiği serisinin iki cildi okuyucuyla buluştu. Alatlı’nın, "America the Beautiful": Fesüphanallah! ve All American He-Man: Hafazanallah! başlıklı kitapları Turkuvaz Kitap'tan çıktı. Alatlı, kitabını, gündeme ve hayata dair düşüncelerini A Haber’e anlattı.
Alev Alatlı ‘Nasihatname’ ile okuyucuyla buluştu06.08.2019 17:08
- Alev Alatlı ‘Nasihatname’ ile okuyucuyla buluştu
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