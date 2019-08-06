Alev Alatlı ‘Nasihatname’ ile okuyucuyla buluştu 06.08.2019 17:08

Ünlü yazar Alev Alatlı’nın toplam 11 ciltlik “Nasihatname” adını verdiği serisinin iki cildi okuyucuyla buluştu. Alatlı’nın, "America the Beautiful": Fesüphanallah! ve All American He-Man: Hafazanallah! başlıklı kitapları Turkuvaz Kitap'tan çıktı. Alatlı, kitabını, gündeme ve hayata dair düşüncelerini A Haber’e anlattı.