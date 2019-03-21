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Albüm çıkaran ve ilk sahnesini alan Gökçe Bahadır'ın konser ücreti dudak uçuklattı!

21.03.2019 16:59

Gökçe Bahadır, rol aldığı dizinin final yapmasının gelen teklifi kabul ederek bir albüm çıkarttı. İlk konserini geçtiğimiz hafta Ataşehir'de bir mekanda veren sanatçının sahne performansı çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın bir gecelik sahne ücreti ortaya çıktı. Bahadır'ın konserden aldığı ücretin dizilerden aldığı bölüm başı ücretten daha fazla olması herkesi şaşırttı.


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