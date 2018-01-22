Albayrak: "Bu ülkenin başında canını, gözünü kırpmadan feda etmeye hazır bir lider ve başkomutan var"
22 Ocak 2018, Pazartesi
Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Şehit Yakınları ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih" töreninde konuştu. 15 Temmuz gecesine ilişkin önemli detayları açıklayan Albayrak; "Bu ülkenin başında canını, gözünü kırpmadan feda etmeye hazır bir lider ve başkomutan var" dedi.
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