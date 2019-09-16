Alanyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2019 Alanyaspor Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle (Video) 16.09.2019 12:35

Alanyaspor Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'in dördüncü haftasının kapanış maçında Alanyaspor Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Halis Özkahya'nın hakemliğinde ki maçta iki takımda liderlik için top koşturacak. Alanyaspor 9 puanla liderlik koltuğunda otururken Fenerbahçe 7 puanla 3. sırada yer alıyor. Ersun Yanal ile sezona iyi giren ve zirve takibi sürdüren Fenerbahçe ise rakibini deplasmanda yenerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Peki, Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar ve maçın canlı skor takibi takvim.com.tr'de...

Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta tamamlanıyor. Bir maç eksiğiyle Alanyaspor 9 puanla liderlik koltuğunda otururken, Fenerbahçe ise 8 puanla 3. sırada bulunuyor .Lige iyi bir başlangıç yapan ve 3 maçta 7 puan toplayan Fenerbahçe, karşılaşmadan galip ayrılarak rakibinden liderliği almayı hedefliyor. Peki, Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nın ev sahipliği yapacağı haftanın kapanış mücadelesi, bugün saat 20.00'de başlayacak. beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

LİGDE 8 MAÇTIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta mağlup olmadı.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı 8 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Bu maçlarda 6 galibiyet alan Fenerbahçe, 2 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

OZAN TUFAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'de milli futbolcu Ozan Tufan, bugün eski takımı Alanyaspor'a karşı mücadele edecek.

Bu sezon hem sarı-lacivertliler hem de milli takımda gösterdiği performansla dikkati çeken 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018-2019'un ikinci yarısında Alanyaspor'da kiralık olarak forma giymişti.

ALANYASPOR İLE 7. RANDEVU

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de bugün 7. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 6 maçtan 4'ünü Fenerbahçe, birini Alanyaspor kazandı, bir müsabaka da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 13 golüne, Alanyaspor 5 golle yanıt verdi.

Geçen sezonki maçları ev sahipleri kazandı, Fenerbahçe 2-0, Alanyaspor 1-0 galip geldi.

DETAYLAR MAÇIN SKORUNU BELİRLEYECEK

Süper Lig'in 4. haftasında 16 Eylül Pazartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "Maça baktığımızda detaylar maçın skorunu belirleyecek. İnşallah o detaylar bizden yana olur ve istediğimiz 3 puanı alıp yolumuza devam ederiz." dedi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ve beraberindeki teknik ekip, Alanya Huzurevini ziyaret etti. Ziyarette huzurevi sakinlerine önce aşure dağıtan Bulut, daha sonra ağustos ve eylül ayında doğanlar için gerçekleşen doğum günü etkinliğine katıldı.

Bulut, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe müsabakasına diğer maçlara olduğu gibi hazırlandıklarını belirtti.

Rakibin güçlü yanlarını ve zaaflarını iyi bildiklerini aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"Baktığımızda lig birincisi olarak, lig ikincisiyle oynuyoruz. Bu konumumuzu vermek istemiyoruz ve var gücümüzle pazartesi günü Fenerbahçe karşısına çıkıp, istediğimiz puanları alarak yolumuza devam etmek istiyoruz."

"İSTEDİĞİMİZ 3 PUANI ALIP YOLUMUZA DEVAM EDERİZ"

Maçın kolay olmayacağını iyi bildiklerini dile getiren Bulut, futbolcularının bunun bilincinde olarak çalıştığını vurguladı.

Karşılaşmanın hazırlıkları için önlerinde birkaç gün daha olduğuna değinen Bulut, "Maça baktığımızda detaylar maçın skorunu belirleyecek. İnşallah o detaylar bizden yana olur ve istediğimiz 3 puanı alıp yolumuza devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Maçın stresten çok kendilerinde heyecan oluşturduğunu belirten Bulut, sonuçta büyük bir takıma karşı oynadıklarını kaydetti.

"Keşke her hafta büyük takıma karşı maç yapsak, çünkü o maçlarda istek, arzu biraz daha farklı oluyor." diyen Bulut, şöyle konuştu:

"Rakibimiz iyi bir takım kurdu ama unutmayalım bizim de iyi bir takımımız var. Bunu geçen 3 haftada herkese gösterdik. Bunun üzerine de koymak istiyoruz. Elimizde kaliteli futbolcular var. Sadece ilk 11 değil, yedekten gelen oyuncular da ilk 11'deki oyuncuları zorluyor. İyi tarafı da bu. O yüzden takımın performansı yukarıya doğru seyrediyor. İnşallah bunu uzun süre devam ettiririz."