Alanya'da kardeş cinayeti kamerada

Antalya’nın Alanya ilçesinde babadan kalan otobüs nedeniyle 2 kardeş arasında çıkan tartışmada, ağabeyinin kardeşinin tabancayla öldürdüğü anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Alanya'da kardeş cinayeti kamerada30.05.2019 13:46
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