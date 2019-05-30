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Alanya'da kardeş cinayeti kamerada

30.05.2019 13:46

Antalya’nın Alanya ilçesinde babadan kalan otobüs nedeniyle 2 kardeş arasında çıkan tartışmada, ağabeyinin kardeşinin tabancayla öldürdüğü anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


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