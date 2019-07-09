Al Jazeera'dan skandal FETÖ propagandası! Firari teröristler Can Dündar, Mahir Zeynalov ve Çağdaş Kaplan ile röportaj yaptı 09.07.2019 14:32

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümüne günler kala Al Jazeera İngilizce kanalında skandal bir haber yayınlandı. Haberde, firari FETÖ'cü teröristler Türkiye'yi karalamak için birbirleriyle yarıştı. Kırmızı bültenle aranan ve casuslukla suçlanan Can Dündar da bir kez daha yalanlara sarıldı ve Türk izleyicilerden büyük tepki topladı.

Uluslararası arenada Türkiye ile ilgili farklı bir algı oluşturmak isteyen provokatörler, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl döneminden hemen önce harekete geçti. Kirli bir karalama kampanyası için düğmeye basıldı. Yalan ve iftiralarla dolu haberler bir kez daha devreye girdi.

BAŞKAN ERDOĞAN HEDEF ALINDI

Al Jazeera İngilizce de FETÖ'nün propagandasına dahil oldu, skandal bir habere imza attı. Türkiye'de gazeteciliği konu alan özel bir haberde, başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet ve devlet kurumları hedef alındı.

"SÜRGÜNDEKİ GAZETECİLER" OLARAK TANITILDI

Al Jazeera'nin İngilizce yayınlanan haberinde, firari FETÖ'cü terörist Mahir Zeynalov ve terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmakla suçlanan Çağdaş Kaplan sürgündeki gazeteciler olarak tanıtıldı. Yetmedi Türkiye'de casuslukla suçlanan ve kırmızı bültenle aranan Can Dündar da konuşturuldu ve olmadık iftiralara yer verildi.

CAN DÜNDAR TÜRK ADALETİNİ HEDEF ALDI

Firari Kaplan, Türkiye'den Yunanistan'a nasıl kaçtığını açık açık anlatmaktan çekinmedi. Haberde 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki örgüt üyelerinin yalanlarına bir bir yer verilirken, o gece vatanını savunmak için gözünü kırpmadan canını veren yüzlerce kişi görmezden gelindi.

Terör örgütü FETÖ ve PKK adına faaliyette bulunmak suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan ve Almanya'ya kaçan Can Dündar, bir kez daha yalanlara sarıldı. "Türkiye'den neden ayrıldın?" sorusu yöneltildiğinde Dündar, hem Türk adaletine hem de Başkan Erdoğan'ı hedef alacak kadar ileri gitti.

PKK'NIN DA PROPAGANDASI YAPILDI

FETÖ terör örgütüne ait olan provokatif medya kuruluşlarının kapatılmasının ardından farklı bilgi oluşturulmak istendi. Haberde FETÖ'nün yanı sıra PKK'nın da propagandası yapıldı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Haberin yayınlanmasının ardından tepkiler de çığ gibi büyüdü. İngilizce yayın yapan Al Jazeera haber kanalına sosyal medya üzerinden onlarca tepki mesajı geldi. O mesajlarda, sözlerine yer verilen kişilerin gazeteci değil, terör örgütü üyesi olduğu hatırlatıldı.