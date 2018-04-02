Akşener'in kongre şarkısı PKK'lıların çıktı! 01 Nisan 2018, Pazar

Meral Akşener'in partisi İYİ Parti'nin kongre şarkısının başka bir şarkıya benzerliği büyük tepki çekti. Akşener'in İYİ Parti için hazırlattığı şarkının Azılı PKK'lı Hozan Dino'ya ait olduğu ortaya çıktı. .