Meral Akşener'in partisi İYİ Parti'nin kongre şarkısının başka bir şarkıya benzerliği büyük tepki çekti. Akşener'in İYİ Parti için hazırlattığı şarkının Azılı PKK'lı Hozan Dino'ya ait olduğu ortaya çıktı. .
Akşener'in kongre şarkısı PKK'lıların çıktı!01 Nisan 2018, Pazar
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