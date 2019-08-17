Akşener'i sarsacak açıklama! Adem Taşkaya istifa etti, İYİ Parti'nin 'kirli ağını' bir bir anlattı 17.08.2019 17:04

İYİ Parti’nin eski medyadan sorumlu Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, partideki bazı isimlerin ABD Kongresi'nin fonladığı DDA ile bağlantılı olduğunu söyledi. Taşkaya, "DDA gibi oluşumlar çeşitli STK'ları örgütleyerek Türkiye’de siyasete müdahale etmek istiyor. Bu kirli ağ bugün İYİ Parti'de karşımıza çıkıyor" dedi.

İYİ Parti'nin eski Medya ve Propagandadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, partide üst görevlerde bulunan birçok kişinin ABD Kongresi tarafından fonlanan "Denge ve Denetleme Ağı" (DDA) adlı kuruluşla bağlantılı olduğunu söyledi.

Taşkaya'nın verdiği bilgiye göre bu kişiler arasında, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, Siyasi İşler Başkanı Salim Ensarioğlu ve partinin kurucularından Selda Tandoğan Demirel öne çıkıyor. DDA, turuncu devrimlerin finansörü National Endowment for Democracy'nin (NED) desteklediği bir organizasyon. Bu kuruluşların CIA ile de bağlantılı olduğu öne sürülüyor.

ABD BAŞKANININ EMRİYLE KURULDU

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre: ABD'nin büyük paralar aktararak kurduğu NED'in çatısı altında kurulan Ulusal Demokrasi Enstitüsü (NDI) mali desteği doğrudan ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Kongresi'nden alıyor. Bu kuruluşun Türkiye ayağı DDA ile İYİ Partili isimlerin bağlantılı olduğunu belirten Taşkaya, "ABD Kongresi tarafından fonlanan organizasyon NED'in alt kuruluşu olan Ulusal Demokrasi Enstitüsü (NDI) ABD dışındaki ülkelerde sözde demokrasi projesi maskesiyle hareket ediyor" diye konuştu. NED, 1983'te 40'ıncı ABD Başkanı Ronald Reagan'ın talimatıyla kuruldu. Taşkaya, "Ayrılıkçı, azınlıkçı gruplara müdahale eden bir örgüt İYİ Parti'ye çöreklendi" dedi. Reagan kuruluşun misyonunu, "Dünya'daki demokrasi hareketlerine yardım etmek ve desteklemek" şeklinde açıklamıştı.

Adem Taşkaya

SOROS'UN YENİ TEMSİLCİSİ Mİ?

Gezi İddianamesi ile Soros'la bağlantıları ortaya çıkartılarak deşifre edilen TESEV ve Açık Toplum Enstitüsü gibi vakıfların yerini DDA'nın aldığını söyleyen Taşkaya, "DDA gibi oluşumlar çeşitli STK'ları örgütleyerek Türkiye'de siyasete müdahale etmek istiyor" dedi. İYİ Parti temsilcilerinin de bu misyon doğrultusunda hareket ettiğine dikkat çeken Taşkaya, "Bu kirli ilişki ağı bugün İYİ Parti ve yönetim kadrolarında karşımıza çıkıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanlarından tutun da partinin karar alma kademelerindeki kilit isimlerin yolu DDA ile kesişiyor" şeklinde konuştu.