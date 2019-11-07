Aksaray'da velilerin otizmli çocukları yuhaladığı iddiası: MEB soruşturma başlattı 07.11.2019 11:24

Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda, skandal bir olay yaşandı. İddiaya göre otizmli çocuklarla aynı binada eğitim gören diğer çocukların velileri eylem yaparak, otizmli çocukları yuhaladı. Konuyla ilgili Valililk ve MEB devreye girdi.

Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda, skandal bir olay yaşandı. İddiaya göre otizmli çocuklarla aynı binada eğitim gören diğer çocukların velileri eylem yaparak, otizmli çocukları yuhaladı. Skandal eylemi okul müdürü ve muhtarın bile desteklediği, ortaya çıktı. Otizmli bir öğrencinin velisi ise görüntülerde eylem yapan ailelerle tartışmasında, 'Allah verdi bu derdi bana Allah.' diyerek isyan ettiği cep telefonu kamerasına yansıdı. Utanç veren görüntüler sosyal medyada günün konusu oldu.



VALİLİK: İDDİALAR DOĞRU DEĞİL

Aksaray Valiliği, otizmli çocukların yuhalandığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Valilik, konuyla ilgili inceleme de başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı da iddialarla ilgili soruşturma başlattı.