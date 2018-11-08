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Aksaray'da otobüs kazası! Tramvay seferleri aksadı

08 Kasım 2018, Perşembe

Aksaray'da halk otobüsünün tramvay yoluna girmesi nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar hattındaki seferler Bağcılar-Yusufpaşa ve Beyazıt- Kabataş arasında yapılıyor.


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