Akrobatın feci sonu! 12 metre yükseklikten yere çakıldı

Antalya’da, prova sırasında 12 metre yüksekten yere çakılan 37 yaşındaki Kolombiyalı akrobat Angeliqe Suarez hayatını kaybetti. Ağır yaralanan iki akrobat ise hastaneye kaldırıldı.
Akrobatın feci sonu! 12 metre yükseklikten yere çakıldı23.05.2019 14:46
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