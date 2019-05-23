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Akrobatın feci sonu! 12 metre yükseklikten yere çakıldı

23.05.2019 14:46

Antalya’da, prova sırasında 12 metre yüksekten yere çakılan 37 yaşındaki Kolombiyalı akrobat Angeliqe Suarez hayatını kaybetti. Ağır yaralanan iki akrobat ise hastaneye kaldırıldı.


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