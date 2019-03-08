Akrabalarını öldüren Şüpheli Gürkan adliyeye sevk edildi 08.03.2019 10:37

İstanbul'da, iki oğlu, kardeşi ve eski bacanağının oğlunu öldürdüğü, eski bacanağını da yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Şinasi Gürkan ve olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.