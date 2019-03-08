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Akrabalarını öldüren Şüpheli Gürkan adliyeye sevk edildi

08.03.2019 10:37

İstanbul'da, iki oğlu, kardeşi ve eski bacanağının oğlunu öldürdüğü, eski bacanağını da yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Şinasi Gürkan ve olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.


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