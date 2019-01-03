AKOM'dan son dakika İstanbul için kar uyarısı! 03 Ocak 2019, Perşembe

AKOM'dam İstanbul için son dakika kar uyarısı geldi. Yapılan açıklamada "Soğuk hava, fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İstanbul'un yüksek ve kırsal bölgelerinde ise kar yağışının etkili olacak." denildi. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte milyonlarca vatandaşın merak ettiği sorunun cevabı...