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Akıncı Üssü Davası'nda gizli tanık neler anlattı?

10 Aralık 2018, Pazartesi

15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'nde yaşananlar hakkında yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Ankara'da görülen Akıncı Üssü Davası'nda gizli tanık FETÖ'cü hainler hakkında yeni bilgiler verdi. İşte Akıncı Üssü Davası'nda yaşananlar ve gizli tanığın FETÖ'cü hainler hakkındaki yeni verdiği bilgiler...


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