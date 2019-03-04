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Akıncı Üssü davasında flaş gelişme! "Başkan Erdoğan'a suikast girişimi Akıncı'dan yönetildi"

04.03.2019 18:04

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimini yönettiği komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya müşteki avukatlarının, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı beyanlarıyla devam edildi. Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Erdoğan'a suikast girişiminin Akıncı'dan yönetildiğini söyledi.


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