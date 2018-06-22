Akıllı milli ağ altyapısı kuruldu

Nuri Demirağ 1934'te Boğaz'a köprü yapmak istedi engellendi. Ayrıca 1938 yılında Türk Hava Kurumu için ürettiği 65 uçağın siparişi son anda iptal edildi, batırıldı. Radyo istasyonu kurmak istedi izin verilmedi. AK Parti ise geçmişteki bu engellemelere günümüzde müsade etmeyerek Akıllı milli ağ altyapısını kurdu.
Akıllı milli ağ altyapısı kuruldu21 Haziran 2018, Perşembe
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