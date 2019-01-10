Akılalmaz kaza! 14 araç birbirine girdi

Samsun'da 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Akılalmaz kaza! 14 araç birbirine girdi10 Ocak 2019, Perşembe
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