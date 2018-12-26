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Akılalmaz hırsızlık! Öyle bir şey çaldılar ki...

26 Aralık 2018, Çarşamba

Adana’da, alkollü oldukları iddia edilen Özgür Y. (28) ve Türker K. (41), yağışlı havada köye gidecek araç bulamayınca inşaat firmasına ait beton mikserini çaldı. 500 metre gittikten sonra yaptıklarından pişman olan 2 arkadaş, aracı bırakıp, köylerine yağmur altında yürüyerek gitti.


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