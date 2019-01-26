Akif Çağatay Kılıç'tan Avrupa Konseyi'nde tarihi ayar

AK Parti milletvekili Akif Çağatay Kılıç, HDP tarafından Türkiye aleyhine verilen önergeye karşı AKPM'de konuştu. HDP gerçeklerini bir bir anlatan Kılıç'ın yaptığı konuşma büyük beğeni topladı.
Akif Çağatay Kılıç'tan Avrupa Konseyi'nde tarihi ayar25 Ocak 2019, Cuma
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