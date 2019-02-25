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Akif belgeseline Başkan Erdoğan şiir okudu

25.02.2019 15:59

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde geçen çocukluk yıllarının anlatıldığı Akif isimli belgesel film de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şiir okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akif’in ‘‘sessiz yaşadım’’ şiirini belgesele özel olarak okudu.


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