Akhisarspor Galatasaray maçı izle | İşte maçın tamamı... 08.08.2019 00:13

TFF Süper Kupa maçında Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın son finalisti Akhisarspor ile karşı karşıya geliyor. İlk yarıda Belhanda'nın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçen Galatasaray karşılaşmayı bu skorla bitirerek 2019'un son kupasını da müzesine götürdü. TFF Süper Kupa maçının tamamını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.