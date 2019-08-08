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Akhisarspor Galatasaray maçı izle | İşte maçın tamamı...

08.08.2019 00:13

TFF Süper Kupa maçında Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın son finalisti Akhisarspor ile karşı karşıya geliyor. İlk yarıda Belhanda'nın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçen Galatasaray karşılaşmayı bu skorla bitirerek 2019'un son kupasını da müzesine götürdü. TFF Süper Kupa maçının tamamını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.


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