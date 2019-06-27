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Akdeniz'de nasıl bir oyun oynanıyor?

27.06.2019 00:48

Akdeniz'de her geçen gün sular iyice ısınıyor... Savaş gemileri, birçok ülkenin donanması Akdeniz'e inmiş durumda. Türkiye'nin haklı petrol ve gaz arama faaliyetlerine karşı arkasına AB ve ABD'yi alan Yunanistan'ın tavrı gerilimi tırmandırdı. Mısır'daki darbeden sonra Sisi'nin, İsrail ve ABD'ye teslim ettiği Mısır enerji yatakları ile Akdeniz oyununu başka bir boyuta taşıdı. İşte Akdeniz'de değişen stratejiler...


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