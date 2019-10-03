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Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla'dan da hissedildi | Son depremler video

03.10.2019 08:33

AFAD verilerine göre sabah saat 07.44'te Rodos açıklarında 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Muğla'da da hissedilirken vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Depremi A Haber canlı yayınına bağlanan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy yorumladı. İşte Akdeniz'de meydana gelen o depremle ilgili korkutan uyarı...


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