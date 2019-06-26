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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın paniği

26.06.2019 00:16

Hastanedeki tadilat sırasında plastik malzemenin alev alması sonucu çıkan yangın büyümeden söndürülürken bazı hastalar tahliye edildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Yürüyebilir olan birkaç hastamız hastane bahçesine alındı. Duman tahliyesi de yapıldı. Hastalarımızı içeriye alıyoruz. Ciddi bir problemimiz yok" dedi.


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