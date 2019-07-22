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Akçakoca'da ikinci bir duyuruya kadar denize girmek yasaklandı

22.07.2019 15:22

Düzce'de yaşanan sel felaketinin ardından Akçakoca sahilinde ikinci bir duyuruya kadar denize girmek yasaklandı. Sahili temizleme çalışmaları sürerken, Akçakoca Belediye Başkanlığı tarafından sahillere "18 Temmuz 2019 tarihinde yaşanan sel felaketi nedeniyle ikinci bir duruya kadar denize girmek kesinlikle yasaktır" yazılı tabelalar asıldı.


Düzce'de geçtiğimiz günlerde Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle Akçakoca'da ikinci bir duyuruya kadar denize girmek yasaklandı.
Sel felaketi Akçakoca'da turizmi de vurdu. Geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketi de denize akan derelerden dolayı sahil kesimi adeti çamur haline geldi. Sahiller selin getirdiği odunlarla doldu. Esnaflar sahilleri temizlemeye başladı. Büyük tomruklar tek tek sahil kesiminden kaldırılıyor.

DENİZE GİRMEK YASAK
Akçakoca Belediye Başkanlığı tarafından sahillere asılan tabelalarda "18 Temmuz 2019 tarihinde yaşanan sel felaketi nedeniyle ikinci bir duruya kadar denize girmek kesinlikle yasaktır" tabelası asıldı.
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