Akçakoca'da ikinci bir duyuruya kadar denize girmek yasaklandı 22.07.2019 15:22

Düzce'de yaşanan sel felaketinin ardından Akçakoca sahilinde ikinci bir duyuruya kadar denize girmek yasaklandı. Sahili temizleme çalışmaları sürerken, Akçakoca Belediye Başkanlığı tarafından sahillere "18 Temmuz 2019 tarihinde yaşanan sel felaketi nedeniyle ikinci bir duruya kadar denize girmek kesinlikle yasaktır" yazılı tabelalar asıldı.