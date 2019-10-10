Akçakale'ye havan mermisi atıldı! Yaralananlar var! 10.10.2019 14:50

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Hain terör örgütü YPG, Şanlıurfa Akçakale'ye havan mermisi attı. Mermi ilçe merkezine düştü. Olayda yaralananların olduğu bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, sınırın diğer tarafında YPG üyelerince ateşlenen havanlardan biri Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir eve isabet etmişti.

2.TAVAN TOPU DÜŞTÜ!

İlk havan topu bir evin çatısına isabet ederken, ikincisinin ise bir evin bahçesine düştüğü bildirildi. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.