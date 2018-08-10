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Akaryakıt istasyonunda cinayet!

10 Ağustos 2018, Cuma

Akaryakıt istasyonunda dehşet anları kamerada... Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tuttu

Ankara'da çevredeki esnaf tarafından 'Terör Ahmet' diye bilinen kişi, bir benzinlik istasyonunda arabasını yıkamadığı için tartıştığı lastikçiyi ayaklarından silahla vurdu. Terör Ahmet, yaralı halde olay yerinden arabayla kaçmaya çalışan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Daha sonra polis tarafından köşeye sıkıştırılan katil zanlı, teslim olmamak için polise ateş etti. Cinayet anı anbean arabanın kamerası ile birlikte güvenlik kameralarına yansıdı.
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