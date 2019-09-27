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Akademisyen Ceren Damar Şenel'i öldüren katil zanlısından alçak iftira! (Video)

27.09.2019 23:02

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle yargılanmasına başlandı. Cinayeti tasarlayarak işlemediğini savunan sanık, daha önce Ceren Damar Şenel ile ilişkileri bulunduğunu iddia etti.


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