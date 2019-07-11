AK Parti'ye muhalif olmasıyla bilinen gazeteci Nihat Genç’ten, yeni parti iddialarına ilişkin çok konuşulacak çıkış 11.07.2019 14:28

AK Parti'ye muhalif olmasıyla bilinen gazeteci Nihat Genç, yeni parti kuracağı konuşulan Ali Babacan ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Genç, “Gladyo’nun küçük nüveleri” dediği partilerin “barbar saldırılar” peşinde olduğunu belirterek “palazlanıp büyüyüp iktidara geldiklerinde FETÖ’nün kaldığı yerden devam edeceği siyasetiyle ilk iş olarak bizleri vuracağı veya içeri tıkacağı kesindir” dedi.

Gazeteci Nihat Genç, AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlığında olan Ali Babacan'ı kastederek 'Bunların yaptığı yeni barbar saldırıları" dedi.

"GLADYO'NUN KÜÇÜK NÜVELERİ"

Nihat Genç, yeni parti hazırlığında olan isimlerin arkasında dış güçlerin olduğunu iddia etti. Genç, yeni hareket içerisinde olan isimleri barbarlara benzeterek "Yeniden büyük bir saldırı içerisindeler. Saldırı anını bekliyorlar. Şimdi de Ali Babacan ile harekete geçiyorlar. Artık yeni bir barbar saldırısını Türkiye kaldıramaz. Ali Babacan'lar, Davutoğlu ve İYİ Partililer bunlar yeni barbar saldırıları. Gladyo'nun küçük nüveleri" ifadelerini kullandı.

"FETÖ'NÜN DEVAMI OLACAK"

Genç ayrıca yeni parti oluşumlarının FETÖ'nün ihanetle dolu siyasetini devam ettireceklerini vurgulayarak "ilk iş bizleri öldürecekler veya içeri tıkacaklar" dedi.